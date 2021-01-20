Заявка на одобрение российской вакцины «Спутник V» передана в ВОЗ

Заявка на одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» передана во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), время подтверждения регистрации пока неизвестно. Об этом сообщает в среду, 20 января, Reuters.

В распоряжение агентства попал документ, согласно которому в ВОЗ намерены одобрить еще несколько вакцин от коронавируса от разных производителей в ближайшие недели и месяцы.

10 января советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев назвал даты первых консультаций с ВОЗ по разрешению для использования при чрезвычайных ситуациях российской вакцины «Спутник V». Он отметил, что переговоры пройдут в 20-х числах января.

В начале января помощник гендиректора организации Марианджела Симао заявила, что ВОЗ рассчитывает получить полные данные о российской вакцине «Спутник V» к концу января.

19 ноября 2020 года производители «Спутника V» подали заявку в штаб-квартиру ВОЗ на сертификацию российской вакцины.

Представитель организации в России Мелита Вуйнович сообщила 18 ноября, что ВОЗ настроена оптимистично в отношении российской вакцины.

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