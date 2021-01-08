ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V» к концу января

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает получить полные данные о российской вакцине «Спутник V» к концу января. Об этом сообщила в пятницу, 8 января, помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

«Мы рассчитываем получить полные данные о вакцине Центра Гамалеи к концу января», — сказала она на брифинге ВОЗ.

В конце ноября 2020 года Симао заявила о сохранении заинтересованности ВОЗ в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Она отметила, что организация будет оценивать вакцину не только по результатам клинических испытаний, но и по производственной практике и разрешениям на использование в чрезвычайных ситуациях. По словам Симао, организации нужна полная информация по российской вакцине.

Ранее, 19 ноября, производители «Спутника V» подали заявку в штаб-квартиру ВОЗ на сертификацию российской вакцины.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила 18 ноября, что организация настроена оптимистично в отношении российской вакцины. По ее словам, решение о рекомендации вакцины миру примут в ближайшее время.