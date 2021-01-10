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Названы даты консультаций с ВОЗ по разрешению использования «Спутник V»

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Первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по разрешению для использования при чрезвычайных ситуациях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» пройдут в 20-х числах января. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала «Россия 1».

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О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

По его словам, экспертные консультации состоятся в режиме онлайн.

Ранее в воскресенье председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что объективная оценка вакцины «Спутник V» на Западе может взять верх и это приведет к развитию сотрудничества. Как он напомнил, первым таким знаком стало подписание меморандума между Центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca об изучении совместного использования своих вакцин от COVID-19.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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