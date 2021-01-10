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Эксперт заявил о возможной победе положительной оценки «Спутника V» на Западе

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Объективная оценка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Западе может взять верх, и это приведет к развитию сотрудничества. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил ТАСС председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

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«Мне кажется, шансы на то, что голос разума в целом возьмет верх и коммуникация по этому поводу будет улучшена, есть <…> Это очень хороший, добрый знак. Взаимодействие развивается, это, возможно, приведет к большим плюсам в дальнейшем», ― сказал он, комментируя статью репортера The New York Times, который привился «Спутником V».

При этом Быстрицкий отметил, что первым таким знаком стало подписание меморандума между Центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca об изучении совместного использования своих вакцин от COVID-19. Однако эксперт подчеркнул, что резкое изменение тональности публикаций о «Спутнике V» вряд ли произойдет.

«Мне кажется, что эта травля не прекратится, потому что политические соображения во многих изданиях берут верх», ― указал он.

Накануне работающий в Москве репортер газеты NYT Эндрю Краммер похвалил работающих над вакциной от коронавируса «Спутник V» российских ученых. Ранее в тот же день он рассказал о своей вакцинации этим препаратом.

Краммер признался, что у него были сомнения, прививаться ли до окончания последних стадий испытания и публикации подробных данных о побочных эффектах.

По его словам, критики больше говорили о сроках регистрации вакцины, чем о самом составе препарата. Так, у российской вакцины «Спутник V» эффективность составляет 91,4%, а у прививки компании Moderna — 94,1%. Американский журналист написал, что для получателя вакцины эта разница незначительная, поскольку в обоих случаях говорится, что инъекция подействует на девять из 10 привитых.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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