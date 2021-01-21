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Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам тюрьмы за расстрел сослуживцев

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Срочника Рамиля Шамсутдинова в четверг, 21 января, приговорили к 24,5 года заключения за стрельбу в войсковой части в Забайкалье. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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«Лишение свободы сроком на 24 года 6 месяцев в колонии строгого режима», — приводит «РИА Новости» слова представителя второго восточного окружного военного суда в Чите.

Ранее в январе стало известно, что государственный обвинитель попросил назначить для обвиняемого 25 лет лишения свободы.

В конце декабря Шамсутдинов был признан виновным в убийстве и покушении на убийство. За месяц до этого подсудимый принес извинения выжившему во время расстрела солдату Владиславу Шпаку.

По данным защиты, перед трагедией в течение трех суток Шамсутдинову практически не давали спать, а причиной стрельбы стали неуставные отношения в части. Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

Спустя год Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В декабре 2019-го рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.

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