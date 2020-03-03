Издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику дали два года условно

Срочнику Руслану Мухатову, обвиняемому в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, назначили два года условно и штраф в размере 30 тыс. рублей. Решение принято Читинским гарнизонным военным судом на заседании во вторник, 3 марта.

Гособвинение запрашивало для Мухатова два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф, отмечая, что обвиняемый признал свою вину и принес извинения потерпевшим, а связь между его действиями и стрельбой, впоследствии устроенной Шамсутдиновым, не обнаружена.

Защита рядового такую позицию поддерживала, отмечая, что Мухатов закончил службу в Вооруженных силах, а значит его нельзя привлечь к ответственности в дисциплинарной части.

Ранее Мухатов признался, что по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва выполнять физические упражнения на протяжении нескольких часов и бил их кулаком в боксерской перчатке. Шамсутдинова он однажды пнул за то, что тот пошел курить в неположенное время.

Шамсутдинова и еще несколько солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье в декабре 2019 года. В том же месяце рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Обвиняемый признался, что хотел связать свою жизнь со службой в армии, и не понимает, в какой момент «сорвался и пошел на крайний шаг». Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. 28 октября срочнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).