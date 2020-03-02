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Экспертиза заявила о вменяемости убившего сослуживцев Шамсутдинова

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Психиатрическая экспертиза признала солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек в воинской части, вменяемым. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.

«По данным одного из членов ОНК, который побывал в СИЗО «Бутырка», Шамсутдинов признан вменяемым», — рассказал ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников. Он добавил, что военнослужащий был этапирован в Читу.

По словам собеседника ТАСС, экспертизу проводили специалисты института им. В.П. Сербского.

В то же время адвокат Шамсутдинова Рулсан Нагиев заявил, что не знает о результатах экспертизы. «Да, Рамиль этапирован в Читу. Но результатов экспертизы еще нет, следователь их не получал, соответственно, сторона защиты тоже», — пояснил он.

В декабре прошлого года Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в воинской части.

25 октября прошлого года Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части в поселке Горное в Забайкальском крае. В результате ЧП погибли восемь человек, двое были ранены. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

По данным Минобороны, военнослужащий открыл огонь из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц. В тот же день военный суд в Чите арестовал мужчину на два месяца — до 27 декабря.

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