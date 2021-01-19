Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента
Авто
Водителей предупредили о критических для автомобиля морозах
Общество
Гособвинитель запросил 25 лет колонии для Шамсутдинова
Общество
Названа новая категория россиян с правом досрочного ухода на пенсию
Общество
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 российских регионах
Экономика
Эксперт оценил возможные санкции США по «Северному потоку – 2»
Экономика
В России обсуждают создание новых лоукостеров
Мир
Более половины граждан США заявили о доверии к избирательной системе
Экономика
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

Гособвинитель запросил 25 лет колонии для Шамсутдинова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

Депрессивный эпизод: как остановить обезумевших стрелков
Сможет ли ужесточение законов и усиление проверок предотвратить массовые расстрелы

Заседание проходит в понедельник, 19 января, во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите.

«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. <...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — цитирует гособвинителя ТАСС.

28 декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство. За месяц до этого подсудимый извинился перед выжившим во время расстрела сослуживцем Владиславом Шпаком.

По данным защиты, перед трагедией в течение трех суток Шамсутдинову практически не давали спать, а причиной стрельбы стали неуставные отношения в части. Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

Спустя год Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В декабре 2019-го рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021