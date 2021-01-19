Гособвинитель запросил 25 лет колонии для Шамсутдинова

Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

Заседание проходит в понедельник, 19 января, во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите.

«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. <...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — цитирует гособвинителя ТАСС.

28 декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство. За месяц до этого подсудимый извинился перед выжившим во время расстрела сослуживцем Владиславом Шпаком.

По данным защиты, перед трагедией в течение трех суток Шамсутдинову практически не давали спать, а причиной стрельбы стали неуставные отношения в части. Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

Спустя год Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В декабре 2019-го рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.