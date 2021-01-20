Эксперты оценили возможность продажи сети кинотеатров «Синема парк»

Сеть кинотеатров «Синема парк», принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту, может быть распродана по частям — рентабельные залы, скорее всего, приобретут конкуренты, а убыточные просто закроются. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.

Как отмечается, банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов сети кинотеатров «Синема парк» бизнесмена Мамута средства в счет оплаты долга.

В результате киносеть рассматривает вариант приостановки работы, чтобы не допустить дальнейшие убытки, так как средств на текущие расходы у нее нет. Об этом ранее в письме руководителю администрации президента Антону Вайно сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин. Он подтвердил «Известиям» факт отправки письма, но от других комментариев отказался.

Общий долг компаний Мамута перед «Трастом» составляет порядка 23 млрд рублей. Основу этого долга формирует кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments и «Синема парк» составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года, сказали «Известиям» в пресс-службе «Траста».

В банке пояснили, что иск в Пресненском суде Москвы связан с невыплатой процентов по кредитам на сумму более 1 млрд рублей.

«Сегодня ни одна из существующих киносетей не может позволить себе выкупить все активы «Синема парк». Но целиком сеть вряд ли кому-то нужна — среди кинотеатров компании есть рентабельные мультиплексы в крупных торговых центрах с большим трафиком (они могут заинтересовать, например, КАРО), а есть и явно убыточные, например, в регионах», — отметил главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Как считает эксперт Moscow Digital School Андрей Третьяков, вероятнее всего, «Синема парк» будет обанкрочен. Эксперт полагает, что действия «Траста» могут быть продиктованы жесткими регламентами, в том числе Банка России, обязывающего принимать меры по взысканию.

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Платежом прекрасен: «Синема парк» могут продать по частям