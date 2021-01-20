Платежом прекрасен: «Синема парк» могут продать по частям

Сеть кинотеатров «Синема парк», принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту, может быть распродана по частям — рентабельные залы, скорее всего, приобретут конкуренты, а убыточные просто закроются. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты. «Синема парк» может оказаться банкротом, если банк «Траст» и Александр Мамут не смогут договориться. Банк списал со счетов сети деньги в счет оплаты долга и подал иск к бизнесмену на 1 млрд рублей, ранее сообщил в письме главе администрации президента Антону Вайно председатель ассоциации кинотеатров Олег Березин.

Шагнули ва-банк

Банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов сети кинотеатров «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута средства в счет оплаты долга. В результате киносеть рассматривает вариант приостановки работы, чтобы не допустить дальнейшие убытки, так как средств на текущие расходы у нее нет. Об этом в письме руководителю администрации президента Антону Вайно сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин, писали «Ведомости».

Олег Березин подтвердил «Известиям» факт отправки письма, но от других комментариев отказался. По информации источника «Ведомостей», речь о списании 450 млн рублей выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» за новогодние праздники.

Общий долг компаний Александра Мамута перед «Трастом» составляет порядка 23 млрд рублей. Основу этого долга формирует кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments и «Синема парк» составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года, сказали «Известиям» в пресс-службе «Траста». Иск в Пресненский суд Москвы связан с невыплатой процентов по кредитам на сумму более 1 млрд рублей, пояснили в банке.

Платежом прекрасен1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Долг в 23 млрд рублей — это сумма, которая превышает потенциальную выручку всех российских кинотеатров за 2021 год , сказала «Известиям» генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт компани» Мария Вогт. По ее словам, если ситуация зайдет в тупик, то на объединенную киносеть найдутся покупатели, которые приобретут ее целиком или по частям. Наиболее прибыльные площадки могут заинтересовать другие киносети, как произошло в свое время с «Люксором».

Но на активы такой крупной сети, как «Синема парк», сложно найти покупателя , считает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

— Сегодня ни одна из существующих киносетей не может позволить себе выкупить все активы «Синема парк». Но целиком сеть вряд ли кому-то нужна — среди кинотеатров компании есть рентабельные мультиплексы в крупных торговых центрах с большим трафиком (они могут заинтересовать, например, КАРО), а есть и явно убыточные, например, в регионах , — отметил Александр Нечаев.

Последние могут просто закрыться — для покупателей они не слишком привлекательны, добавил он. Впрочем, эксперт не исключил, что Александр Мамут и «Траст» смогут найти общее решение, например, о реструктуризации долга.

В сетях КАРО, «Пять звезд» и «Мираж синема» отказались от комментариев.

Объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк» рассматривает возможность прекращения работы, так как иначе вся дальнейшая выручка будет сразу точно так же изыматься, считает главный редактор «Профисинема» Нина Ромодановская. Если государство захочет помочь, то, скорее всего, появится «переговорщик» для урегулирования проблемы и реструктуризации долга, считает эксперт. Но и в таком случае Александру Мамуту придется продать часть кинотеатров за долги, полагает Нина Ромодановская.

Платежом прекрасен2 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эксперт не исключила, что будет запущена процедура банкротства, а значит, сеть распродадут по частям. Как правило, в первую очередь выкупают рентабельные площадки. А часть кинотеатров после этого может и не открыться.

Александр Мамут владеет объединенной сетью кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». В нее входит 77 кинотеатров в 30 городах России. На сеть приходится около 12% всех кинозалов России.

Довести до ручки

Скорее всего, «Синема парк» будет обанкрочен, считает управляющий партнер «Квэста Консалтинг», эксперт Moscow Digital School Андрей Третьяков. Списание такой большой суммы явно приведет к тому, что другие кредиторы также инициируют процедуру банкротства. Это нужно для того, чтобы заставить банк вернуть деньги «Синема парк» и распределить эту сумму между всеми кредиторами пропорционально их требованиям.

Эксперт полагает, что действия «Траста» могут быть продиктованы жесткими регламентами, в том числе Банка России, обязывающего принимать меры по взысканию. Они зачастую не учитывают специфику текущей ситуации и то, что дать компании возможность заработать — иногда более эффективный инструмент, чем банкротство, добавил он.

По условиям кредитного договора «Траст» имел полное право на списание денежных средств со счетов для уплаты долга, если обязательства просрочены, сказали в кредитной организации. Однако на протяжении всего 2020 года банк не пользовался этим правом, понимая, что кинобизнес оказался в сложной ситуации. Иск «Траста» подан непосредственно к Александру Мамуту как к поручителю по кредиту. Банк намеренно не подал иск к самой компании, чтобы не останавливать ее работу, подчеркнули в «Трасте».

Платежом прекрасен3 Предприниматель Александр Мамут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сотрудники «Траста» неоднократно встречались с представителями компаний Александра Мамута. Стороны совместно подготовили план реструктуризации на приемлемых условиях. Но Александр Мамут отказался от подписания договора. Бизнесмен как собственник компаний должен нести ответственность не только за взятые на себя обязательства, но и за подконтрольный бизнес, в том числе за сотрудников. Однако Александр Мамут пытается переложить ответственность на государственный банк, которому просрочил платежи по ряду компаний, в том числе из кинобизнеса, — рассказали в «Трасте», добавив, что банк призывает собственника к диалогу.

В объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» «Известиям» рекомендовали обратиться за комментарием в фонд A&NN Investments (управляет активами Александра Мамута). Там отказались прокомментировать ситуацию. Отказался от комментариев и Александр Мамут.