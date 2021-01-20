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Разработчик сравнил иммунитет к COVID-19 у переболевших и вакцинированных

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У граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител выше, чем у переболевших COVID-19. Об этом в среду, 20 января, заявил заместитель директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов.

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«Уровень антител у вакцинированных в среднем выше, если говорить об уровне IgG, чем у переболевших. Но у этого есть довольно понятное объяснение — при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», — сказал он в ходе пресс-конференции.

18 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеет не менее 25% жителей российских регионов, где проводились соответствующие исследования.

В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией от COVID-19.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от COVID-19. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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