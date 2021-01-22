С огоньком: самые заметные извержения вулканов за последний год

На итальянском острове Сицилия началось очередное извержение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы. К 20 января выбросы лавы и пепла практически прекратились, населению ничего не угрожает, а «Известия» вспомнили в фотогалерее самые заметные вулканические «пробуждения» за последний год
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA Earth
9 января 2020 года в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Было зафиксировано 268 выбросов лавы и пепла, столб которого достиг высоты 3 км
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Фото: Getty Images/ Ezra Acayan
Извержение вулкана Тааль на острове Лусон (Филиппины) 12 января 2020 года привело к эвакуации почти 80 тыс. человек, 39 местных жителей погибли в затянувшемся на 10 дней катаклизме
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Фото: www.avo.alaska.edu/Aaron Merculief
Вулкан Шишалдина на Алеутских островах проснулся 19 января 2020 года. Вулканическое облако поднялось на высоту 9 км, пепел находили в радиусе 150 км от вулкана
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Фото: Depositphotos
Одновременно с вулканом Шишалдина решил «возобновить работу» вулкан Эбеко на Курилах
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Valerie Koch
А уже 10 февраля 2020 года на острове Реюньон в Индийском океане началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез
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Фото: Global Look Press/Budi Siswato/Xinhua
В начале марта 2020 года эстафету вулканической активности переняла Индонезия: там начал извергаться (хотя и довольно лениво) трехкилометровый Мерапи. Кстати, 20 января текущего года он снова пробудился и выбросил несколько облаков пепла
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Фото: Global Look Press/Marc Szeglat
19 апреля 2020 года после нескольких месяцев относительно низкой активности лава полилась из кратера Ключевской сопки на Камчатке — самого высокого вулкана Евразии (4750 м)
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Фото: Depositphotos
В октябре прошлого года в соревнование с Ключевской сопкой вступил расположенный по соседству вулкан Шивелуч, выбросивший пепел на высоту 2,5 км
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Фото: Getty Images/EyeEm/Gaia Menchicchi
В ноябре 2020 года взрыв прогремел в одном из трех кратеров вулкана Стромболи, расположенного на одноименном острове в Тирренском море
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/USGS
Под самый занавес, 21 декабря 2020 года, сейсмологи зафиксировали извержение вулкана Килауэа на Гавайях
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Фото: REUTERS/ROBERTSON S. HENRY
А уже 1 января нового 2021 года власти островного государства Сeнт-Винсент и Грeнадины были вынуждены начать эвакуацию людей, живущих по соседству с прoснувшимся вулкaном Суфриер
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