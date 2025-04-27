ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS», — указано в сводке ведомства.
Помимо этого, целями российской армии стали пункты временной дислокации (ПВД) украинских военных в 168 районах.
Успехов добились и силы противовоздушной обороны (ПВО). За последние сутки они уничтожили управляемую авиабомбу JDAM, два снаряда HIMARS, две зенитные ракеты комплекса С-200 и 124 беспилотника.
Утром в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Херсонской области расчетом буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр». Расчетом воздушной разведки были выявлены скопления личного состава ВСУ в заброшенных постройках на правом берегу Днепра, после чего координаты ПВД противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.