Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Мир
В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Мир
Трамп заявил о близком решении конфликта после встречи с Зеленским в Ватикане
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
Во Франции призвали Макрона уйти в отставку из-за инцидента с Трампом в Ватикане
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Мир
Президент Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори
Мир
Карни выразил соболезнования семьям жертв трагедии на фестивале в Ванкувере
Спорт
Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Опелку
Мир
В МИД России усомнились в искренности нового посла Франции
Мир
Международная акция «Сад памяти» прошла в австралийском Сиднее
Общество
Вильфанд спрогнозировал похолодание на всей территории России в начале мая
Мир
Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тыс.
Сюжет:

ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS», — указано в сводке ведомства.

Помимо этого, целями российской армии стали пункты временной дислокации (ПВД) украинских военных в 168 районах.

Успехов добились и силы противовоздушной обороны (ПВО). За последние сутки они уничтожили управляемую авиабомбу JDAM, два снаряда HIMARS, две зенитные ракеты комплекса С-200 и 124 беспилотника.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Утром в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Херсонской области расчетом буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр». Расчетом воздушной разведки были выявлены скопления личного состава ВСУ в заброшенных постройках на правом берегу Днепра, после чего координаты ПВД противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025