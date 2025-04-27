Артиллеристы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы-десантники 152-миллиметрового буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что основной задачей артиллеристов является поддержка штурмовых подразделений, уничтожение вражеских наблюдательных пунктов, пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), бронетехники, артиллерийских орудий и личного состав противника.
Так, расчетом воздушной разведки были выявлены скопления личного состава ВСУ в заброшенных постройках на правом берегу Днепра, после чего координаты ПВД противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам. Тогда десантники-артиллеристы развернули орудие для ведения огня, навелись по заданным координатам и точными выстрелами, с минимальным расходом снарядов уничтожили ПВД украинских боевиков вместе с личным составом. Ликвидация цели была подтверждена кадрами объективного контроля разведывательного БПЛА.
Минобороны РФ 25 апреля сообщило о том, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетранспортер ВСУ MaxxPro американского производства.