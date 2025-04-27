В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Возгорание произошло в здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео, подтвердили «Известиям» 27 апреля в пресс-службе диппредставительства.
«Здание обесточено из-за возгорания», — говорится в сообщении.
Пострадавших и раненых нет. Другая информация уточняется.
Ранее в этот день СМИ сообщали о возгорании в посольстве РФ в Уругвае. По данным местного телеканала Telenoche, из воздуховода начал подниматься густой столб дыма, поэтому пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку.