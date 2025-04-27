Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Тихого океана, к западу от острова Маккуори, который относится к австралийскому штату Тасмания. Об этом 27 апреля сообщает государственное геологическое агентство Австралии Geoscience Australia.

Уточняется, что землетрясение зафиксировано в 12:22 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр сейсмособытия находился в 1484 км к югу от города Хобарт, в штате Тасмания в Австралии.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 25 апреля, в Стамбуле зафиксировано два новых землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6. Уточняется, что очаг находился на глубине 7 км в Мраморном море у побережья города. О пострадавших и разрушениях не сообщается.