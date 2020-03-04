Терпение и труд: как добывают серу на действующем вулкане в Индонезии

В трубах сера конденсируется и превращается в жидкость. Затем она стекает к кратеру и застывает на воздухе. Здесь за ней приходят рабочие. Они откалывают куски вещества ломами и складывают в две корзины с перекладиной из бамбука. Затем поднимают на край кратера, а потом спускают к подножию вулкана