Терпение и труд: как добывают серу на действующем вулкане в Индонезии

Вулкан Иджен на острове Ява в Индонезии привлекает туристов по нескольким причинам. Во-первых, в его кальдере расположено необычное бирюзовое озеро: с одной стороны, живописное, с другой — опасное. Во-вторых, можно увидеть особенное явление — синеватое горение сернистых газов. В-третьих, здесь по-прежнему добывают серу самым примитивным способом. Это хоть и зрелищный, но крайне тяжелый труд. Остроты добавляет и сам вулкан — он еще активен. Подробнее — в галерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Christian Vorhofer
Красивый бирюзовый оттенок озеру Кавах Иджен придает не вода. Оно наполнено токсичной смесью серной и соляной кислот, которая способна растворить одежду. Температура на поверхности 50–60 градусов по Цельсию, в глубине — более 200. Из разломов вулкана постоянно поднимаются пары серы. Их собирают в глиняные трубы
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Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
В трубах сера конденсируется и превращается в жидкость. Затем она стекает к кратеру и застывает на воздухе. Здесь за ней приходят рабочие. Они откалывают куски вещества ломами и складывают в две корзины с перекладиной из бамбука. Затем поднимают на край кратера, а потом спускают к подножию вулкана
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Фото: Getty Images/Athit Perawongmetha
Серу таскают на плечах. В корзинах умещается 60–80 кг, а некоторые взваливают на себя и 90–100. Затем добычу помещают на тележки и отвозят вниз на станцию взвешивания. За день рабочий совершает два-три таких захода
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Добытчики вынуждены постоянно находиться в облаке серных паров. Некоторые покупают респираторы, другие обходятся смоченными тряпками и повязками, третьи вовсе никак не защищают органы дыхания. К невыносимому запаху серы можно привыкнуть, но не все рабочие знают, как вредны ее пары для организма
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Работа начинается около 3–4 часов утра. Добытчики стараются успеть сделать как можно больше до наступления тропической жары. График, как правило, вахтовый — по 15 дней
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Жалованье выплачивают в зависимости от веса добытой серы. Килограмм стоит 1 тыс. рупий (чуть меньше 5 рублей). В среднем рабочие приносят 100–200 кг и получают от 100 тыс. до 200 тыс. рупий (470–930 рублей) в день. Этот труд считается в Индонезии хорошо оплачиваемым и даже престижным на фоне высокого уровня безработицы
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Фото: Global Look Press/Sonja Jordan
Добычей серы заняты исключительно мужчины. Обычно им не больше 40 лет, хотя встречаются и старше. Женщины работают только в столовой на станции взвешивания. За обед старатель платит около 20 тыс. рупий. В пересчете на серу это 20 кг
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Фото: REUTERS/Pablo Sanchez
Раз в год рабочие проводят на вулкане ритуал: приносят в жертву козу и хоронят голову животного в кратере. Считается, что это предотвращает бедствия в следующем году. Старатели играют большую роль в жизни региона: добыча серы здесь — главная отрасль промышленности
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Фото: Getty Images/Athit Perawongmetha
Серу обрабатывают и отправляют на промышленные предприятия. В регионе ее используют в основном для вулканизации каучука и отбеливания сахара. Кроме того, она применяется при производстве удобрений, косметики, лекарств, бумаги, красок, пластмасс, резины, шин, аккумуляторов, пленок для фотографий и многих других вещей
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