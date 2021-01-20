В Роспотребнадзоре заявили о 100%-й эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», передает телеканал «Известия».

Вакцина от COVID-19 прошла две фазы клинических испытаний. Прививку препаратом можно делать в том числе тем, кто уже переболел.

Разработка центра «Вектор» укрепляет иммунитет. Иммунизация предполагает двукратное введение вакцины. И однократное, если у человека есть антитела.

В третьем этапе испытаний участвуют 40 тыс. добровольцев. Масштабное производство

препарата планируется с февраля.

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