Глава ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку, передает телеканал «Известия».

Хаспел отметила, что для нее было честью возглавлять управление. Политик заняла пост в 2018 году. Она была первой женщиной, ставшей директором ЦРУ. Всего в разведке Хаспел отслужила более 35 лет.

Занять должность может экс-посол в РФ Уильям Бёрнс.

Он работал в посольстве с 2005 по 2008 год. Его кандидатуру неделю назад выдвинул избранный президент США Джо Байден. Бёрнс будет первым дипломатом во главе ЦРУ.

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