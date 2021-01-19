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В Великобритании опасаются нарушений ограничений привитыми гражданами

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В Великобритании опасаются нарушения программы вакцинации. По мнению экспертов, после прививки жители будут игнорировать ограничения, передает телеканал «Известия». Среди населения провели социологический опрос. 29% респондентов будут менее строго соблюдать защитные меры. 11% опрошенных и вовсе намерены забыть об ограничениях. Власти подчеркивают, что вакцинация не решает всех проблем. Человек с антителами может быть переносчиком заболевания. Кроме того, привитые нарушители ограничений могут подавать плохой пример остальным. Иммунизация в Британии началась 8 декабря. Для вакцинации используют препараты Pfizer и AstraZeneca.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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