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Немецкий бизнес оценил последствия от новых санкций США против СП-2

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Восточный комитет экономики Германии предупреждает о том, что намерение ввести новые санкции против проекта «Северный поток-2» (СП-2) осложнят перезапуск в отношениях между Европой и США. Об этом сообщается в распространенном во вторник, 19 января, заявлении председателя комитета Оливера Хермеса.

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Он отметил, что решение о санкциях со стороны уходящей администрации США не вызвало удивления. Данный вопрос наряду с другими темами, по его словам, осложняет перезапуск трансатлантических отношений.

«Тем не менее мы по-прежнему видим хорошую возможность того, что федеральное правительство найдет решение с новой администрацией [следующего президента США Джо] Байдена, которое позволит своевременно завершить строительство и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2», — добавил Хермес.

Накануне стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве СП-2, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что ограничения Вашингтона против СП-2 не дадут ожидаемого американской стороной эффекта. Он призвал правительство ФРГ вызвать поверенного в делах посольства США, для того чтобы «недвусмысленно прояснить» позицию властей Германии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпринимают шаги для последовательного завершения проекта «Северный поток – 2» вопреки незаконным санкциям США.

Оператор проекта строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG, не прокомментировал потенциальное влияние санкций Вашингтона на баржу-трубоукладчик «Фортуна».

Вашингтон уже вводил односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке трубопровода и не сможет его сертифицировать.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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