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Актер из «Гарри Поттера» заявил о намерении покинуть киноиндустрию

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После рождения дочери актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» заявил о желании оставить актерскую карьеру. Об этом артист 15 января заявил в беседе с журналом Glamour.

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По словам Гринта, появление на свет Уэнсдей, его дочери от британской актрисы Джорджии Грум, во многом поменяло его жизнь.

«Мне очень комфортно быть отцом. Я всё еще пытаюсь понять, что значит быть папой, но мне очень нравится. Я стал спать намного лучше. Раньше у меня была ужасная бессонница, а теперь я хорошо сплю. Я чувствую себя — не знаю, на удивление расслабленным», — отметил актер.

Кроме того, артист бросил курить ради шестимесячной дочери. В разговоре с изданием Гринт также допустил, что в будущем сменит род деятельности, потому как не хочет быть известным. Он упомянул, что после выхода «Гарри Поттера» ему было трудно привыкнуть к тому, что его узнают на улицах.

«Поттер» появился в слишком молодом возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой», — признался Гринт.

В данный момент актер принимает участие в съемках сериала «Дом с прислугой», этот проект покидать он не намерен.

В августе 2020 года британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что долгое время принимал наркотики.

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