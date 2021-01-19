Мурашко заявил об успешной реализации поставок вакцины от COVID-19 в регионы

Поставка доз вакцины от коронавирусной инфекции осуществляется в строгом соответствии с графиком. Об этом во вторник, 19 января, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по COVID-19.

«Сегодня доведены до регионов понедельный план на январь и объемы на февраль поставки вакцины. До конца января идет поставка до 2 млн доз вакцины. Все идет по штатному графику», — сказал он.

По словам министра, разворачивание пунктов вакцинации идет по всей России, сегодня 2,2 тыс. медицинских организаций имеют возможность проводить вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня развернуто в стране 2,2 тыс. медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов. Их число будет пропорционально увеличиваться, так как увеличиваются и объемы поставляемых вакцин», — добавил Мурашко.

Накануне помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, рассказал «Известиям», что за последнюю неделю по регионам развезли 600 тыс. доз «Спутника V». Он также упоминал, что до конца января в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.