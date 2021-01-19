Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Мир
Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди
Спорт
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею
Общество
Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию
Мир
Глава МИД Польши заявил о победе сторонников СП-2 в Германии
Мир
Киргизия откажется от вакцины от коронавируса компании Pfizer
Наука
Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС
Общество
Спасатели возобновили поиски на месте схода лавины в Домбае
Мир
Новый эпицентр заражения COVID-19 обнаружили в Китае

Окончательное решение о выходе РФ из ДОН примут исходя из диалога с США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона примет окончательное решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена, на это понадобится 1–3 месяца. Об этом во вторник, 19 ноября, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена

Он отметил, что в данный момент «идет экспертная оценка» и нужно подождать «некоторое время». Депутат уточнил, что сперва в свои полномочия должна вступить администрация Байдена.

«От того, как будут складываться диалоги (с новой администрацией США. — Ред.), тогда будет приниматься завершающее решение (о выходе из ДОН. — Ред.). Переходный период можно ожидать от одного до трех месяцев», — цитирует его ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала на то, что выход России из договора был неизбежен из-за позиции США по этому вопросу. Она отметила, что Москва предпринимала попытки сохранить ДОН, однако не получила позитивной реакции ни от Вашингтона, ни от других его участников.

Ранее, 17 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

По словам Захаровой, выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. Она объяснила, что для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через членов НАТО, являясь лидером альянса.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021