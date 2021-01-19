Окончательное решение о выходе РФ из ДОН примут исходя из диалога с США

Российская сторона примет окончательное решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена, на это понадобится 1–3 месяца. Об этом во вторник, 19 ноября, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он отметил, что в данный момент «идет экспертная оценка» и нужно подождать «некоторое время». Депутат уточнил, что сперва в свои полномочия должна вступить администрация Байдена.

«От того, как будут складываться диалоги (с новой администрацией США. — Ред.), тогда будет приниматься завершающее решение (о выходе из ДОН. — Ред.). Переходный период можно ожидать от одного до трех месяцев», — цитирует его ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала на то, что выход России из договора был неизбежен из-за позиции США по этому вопросу. Она отметила, что Москва предпринимала попытки сохранить ДОН, однако не получила позитивной реакции ни от Вашингтона, ни от других его участников.

Ранее, 17 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

По словам Захаровой, выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. Она объяснила, что для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через членов НАТО, являясь лидером альянса.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.