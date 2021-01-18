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МИД Китая прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

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Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежен из-за позиции США по этому вопросу. Об этом в понедельник, 18 января, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

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«Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», ― цитирует ее издание Sina.

Также Хуа Чуньин отметила, что РФ предпринимала попытки сохранить договор, однако не получила позитивной реакции ни от Соединенных Штатов, ни от других участников ДОН.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

По словам Захаровой, выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. Она объяснила, что для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через членов НАТО, являясь лидером альянса.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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