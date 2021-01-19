Импорт легковых машин в Россию снизился на 22,5%, сообщает телеканал «Известия».

С января по ноябрь в нашу страну ввезли 214 тыс. автомобилей. Общая стоимость иномарок составила $4,7 млрд.

Импорт грузовиков сократился на 22,3%, до 20,6 тыс. машин.

В целом в 2020 году продажи новых авто в России упали на 9,1%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.