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Купальный резон: как прошла крещенская ночь

Окунуться в иордань из-за пандемии смогли не все
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В ночь с 18 на 19 января, на Крещение, по древней народной традиции принято окунаться в прорубь. Считается, что в один из главных православных праздников вода в реках и озерах становится целебной. В связи с пандемией для желающих искупаться в ледяной воде были введены некоторые ограничения, специалисты не советовали испытывать судьбу и тем, кто недавно сделал прививку. Как прошли крещенские купания-2021 - в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный Храм ВС России
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл (второй справа) во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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освещение места купания «Иордани» на Соборной площади Главного храма ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Освещение места купания «Иордани» на Соборной площади Главного храма ВС РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ВДВ перед купаниями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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