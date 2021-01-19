Купальный резон: как прошла крещенская ночь

В ночь с 18 на 19 января, на Крещение, по древней народной традиции принято окунаться в прорубь. Считается, что в один из главных православных праздников вода в реках и озерах становится целебной. В связи с пандемией для желающих искупаться в ледяной воде были введены некоторые ограничения, специалисты не советовали испытывать судьбу и тем, кто недавно сделал прививку. Как прошли крещенские купания-2021 - в фотогалерее «Известий»