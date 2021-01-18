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В Минске ждут объяснений от IIHF по переносу чемпионата мира по хоккею

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Белорусская федерация хоккея ждет разъяснений от Международной федерации хоккея (IIHF) по ряду вопросов, связанных с переносом чемпионата мира – 2021 из Минска, заявили в пресс-службе белорусской федерации.

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«В настоящее время мы ждем разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира, после чего мы будем готовы дать комментарии со своей стороны», — передает слова представителя пресс-службы «РИА Новости».

Ранее в этот день IIHF отказала Белоруссии в проведении чемпионата мира – 2021 в Минске, как планировалось ранее.

Решение, отметили в организации, было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» федерации хоккея.

По словам генерального секретаря Латвийской хоккейной ассоциации Виестурса Козиолса, Латвия способна самостоятельно провести турнир в случае строительства быстровозводимой арены.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, где после прошедших в августе президентских выборов продолжаются акции протеста.

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