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В Латвии заявили о способности провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году

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В Латвии заявили о том, что способны самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею, однако сейчас судьба турнира зависит от решения Международной федерации хоккея (IIHF), которая примет решение до конца января, рассказал 18 января генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс.

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«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. <...> Всё зависит от того, что решит в конце января IIHF», — передает его слова ТАСС.

Козиолс отметил, что одним из условий станет строительство в очень короткое время быстровозводимой арены, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики».

По мнению президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, на IIHF все-таки было оказано политическое давление при принятии решения о переносе чемпионата.

«Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому всё шло», — сообщил он.

Сред спонсоров чемпионата, которые откажутся от участия в нем в случае проведения турнира в Минске, чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики Nivea Men.

По словам члена совета IIHF, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, организация рассматривает три варианта мест проведения будущего чемпионата.

«IIHF рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия и Словакия, Дания и Латвия», — сказал Третьяк.

Проведение чемпионата мира по хоккею – 2021 было запланировано в Минске и Риге с 21 июня по 6 мая. 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) отказала республике в его проведении. Уточнялось, что такое решение было принято исходя из вопросов безопасности, находящихся вне контроля федерации.

В Белоруссии после прошедших в августе президентских выборов, на которых победил действующий президент республики Александр Лукашенко, не прекращаются акции протеста.

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