Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Латвии заявили о способности провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Происшествия
Спасатели извлекли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае
Мир
Немецкие экологи выступили за приостановку строительства «Северного потока – 2»
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Общество
В Москве за четыре дня выпало более половины месячной нормы осадков
Мир
Здания комплекса Капитолия заблокировали из-за «внешней угрозы»
Общество
СК направил в суд дело обвиняемого в подготовке теракта в Москве
Общество
В «Ростехе» заявили о готовности модернизировать самолеты «открытого неба»
Общество
Минздрав призвал россиян старше 55 лет прививаться от COVID-19 в первую очередь

Лавина накрыла 10 лыжников на швейцарском курорте Вербье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снежная лавина в понедельник накрыла 10 человек на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, один из них, гражданин Великобритании, погиб. Об этом 18 января сообщается на сайте полиции кантона Вале.

Перезагрузка на высоте: зачем ехать в горы тем, кто не катается
Как обзавестись новыми привычками, поплавать под открытым небом и кинуться в пропасть с головой за один визит на Роза Хутор

Уточняется, что травмы получил еще один человек. Остальные лыжники не пострадали.

Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы, из-под снега лыжникам помогли выбраться спасатели.

По факту случившегося местная прокуратура начала расследование.

Ранее в этот же день лавина сошла на горнолыжной трассе на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. В результате погиб один человек. Его тело было извлечено из-под снега.

Как сообщали в МЧС, под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек. Кроме того, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой также повредило кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

Проведение спасательных работ после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями. Также в МЧС сообщили, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021