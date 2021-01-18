Лавина накрыла 10 лыжников на швейцарском курорте Вербье
Снежная лавина в понедельник накрыла 10 человек на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, один из них, гражданин Великобритании, погиб. Об этом 18 января сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Уточняется, что травмы получил еще один человек. Остальные лыжники не пострадали.
Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы, из-под снега лыжникам помогли выбраться спасатели.
По факту случившегося местная прокуратура начала расследование.
Ранее в этот же день лавина сошла на горнолыжной трассе на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике. В результате погиб один человек. Его тело было извлечено из-под снега.
Как сообщали в МЧС, под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек. Кроме того, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой также повредило кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.
Проведение спасательных работ после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями. Также в МЧС сообщили, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае.