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Под снегом в результате схода лавины в Домбае могут находиться до 12 человек

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Спасатели работают на месте схода лавины на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района, ищут 4–12 человек. Об этом сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по региону в понедельник, 18 января.

«По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник телеканал РЕН ТВ сообщал, что в районе схода лавины могло находиться до четырех человек.

Информация о происшествии поступила спасателям в 13:30. Согласно предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы отмечает, что сход лавины был принудительным.

«По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу», — сказал собеседник агентства.

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