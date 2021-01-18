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Спасатели извлекли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае

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Тело погибшего в результате схода лавины на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии извлечено из-под снега. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в МЧС РФ.

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«К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее в этот же день гибель одного человека подтвердил глава ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев. Погибший, по предварительным данным, не был местным жителем.

Как сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, проведение спасательных работ после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Инцидент произошел ранее в понедельник в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. В пресс-службе МЧС сообщали, что в момент схода лавины на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек. Также сообщалось, что под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

В экстренных службах рассказали, что спуск снежной лавины был принудительным. Длина лавины составила 300 м. Также в МЧС отмечали, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины.

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