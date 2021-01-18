В Карачаево-Черкесии лавина сошла на горнолыжную трассу

В Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района.

По данным телеканала, в районе схода лавины могло находиться до четырех человек.

16 января сообщалось, что лыжник из Подмосковья погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне. Уточнялось, что лыжник-экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под нее.