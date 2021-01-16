Лыжник погиб под лавиной в Приэльбрусье

Лыжник из Подмосковья погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне. Об этом в субботу, 16 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 13:00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет (высота 2300 м) лыжник-экстремал 1970 года рождения из Московской области сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под нее», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет», которые обнаружили лыжника без признаков жизни. Тело погибшего было спущено вниз и передано сотрудникам правоохранительных органов.

14 января в ведомстве предупредили, что 14–18 января в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс. м лавиноопасно, на фоне чего третий день подряд на Эльбрусе не работают горнолыжные трассы.

В ночь на 9 января (вечером 8 января мск) лавина сошла в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» в Красноярском крае. По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика. В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись удалось двум людям ― подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.