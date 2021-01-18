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В противолавинной службе подтвердили гибель одного человека в КЧР

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Один человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются», — приводит его слова ТАСС.

Чочаев добавил, что погибший, по предварительным данным, не был местным жителем.

Ранее в понедельник стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в поселке Домбай.

Также этот день в МЧС сообщили, что лавина сошла на курорте Домбай, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения и могут находиться от 4 до 12 человек. Снежной массой также повредило кафе.

РЕН ТВ уточняет, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди них несколько детей.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

МЧС подчеркнуло, что число работающих на месте инцидента спасателей увеличилось до 172 человек. В Домбай также направилась аэромобильная группировка Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, говорится в паблике «Домбай» в Instagram.

Уточняется, что длина лавины достигла 300 м. В Северо-Кавказской военизированной службе по активному воздействию на метеорологические и другие процессы добавили, что она, скорее всего, была средних размеров, пишет «Российская газета».

По свидетельствам очевидцев, опубликованным в соцсетях, сход лавины был спровоцирован. Местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов. В экстренных службах подтвердили, что спуск снежной лавины был принудительным.

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