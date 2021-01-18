Непогода осложнила проведение спасательных работ в КЧР после схода лавины

Проведение спасательных работ после схода лавины на горнолыжной трассе на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике осложняется неблагоприятными погодными условиями. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Работы продолжаются, поиски осложняются неблагоприятными погодными явлениями. Учитывая наступление сумерек, будет организовано дополнительное освещение на участке», — приводит ТАСС слова представительницы ГУ МЧС Карачаево-Черкесской Республики.

Лавина на курорте Домбай сошла в понедельник. Под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек. Кроме того, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Снежной массой также повредило кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Домбае. Также ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды. Об этом сообщил врио первого замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Помогайбо.

В экстренных службах рассказали, что спуск снежной лавины был принудительным. Длина лавины составила 300 м. Также в МЧС сообщили, что ведомство увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии.

В ночь на 9 января (вечером 8 января мск) лавина сошла в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» в Красноярском крае. По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика. В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.