Оперативные службы сообщили о четырех пострадавших при сходе лавины в КЧР

Стало известно о четырех пострадавших при сходе лавины на Домбае, пишет 18 января ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Карачаевского городского округа.

«По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги. — Ред.) на курорте, <...> четыре человека пострадали», — сказал собеседник агентства.

По его словам, длина лавины достигла 300 м.

О том, что в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу, стало известно ранее в понедельник. Инцидент произошел на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Согласно предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе.

На месте происшествия работают спасатели. В МЧС уточнили, что в районе схода лавины могли находиться до 12 человек.