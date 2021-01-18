Мурашко назвал условие отмены масочного режима

Продолжать носить маски нужно до момента формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от этой инфекции в понедельник, 18 января.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, тем не менее нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих», — приводит его слова сайт правительства.

Министр отметил, что поэтому ношение масок сегодня «является и после вакцинации обязательным».

Мурашко подчеркнул, что человек с иммунитетом к COVID-19 после кратковременного контакта с заболевшим может стать переносчиком инфекции.

Ранее, 15 января, Мурашко уже рекомендовал привившимся от этого вируса носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител. Он добавил, что это защищает близких и окружающих от возможности подхватить инфекцию.

В конце декабря 2020 года завкафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин указывал, что маски надо носить и после прививки, так как «ни одна вакцина ни от одного вируса не дает стопроцентной гарантии».

В то же время 15 января 2021 года директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что людям можно не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

С 31 января записаться на прививку от COVID-19 через портал госуслуг сможет любой житель России.

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