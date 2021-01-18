Танкисты воплотили мечту ребенка из детдома
Танкисты Балтфлота исполнили желание мальчика из детдома. 12-летний Максим К. мечтал сесть на место механика-водителя танка. Военные взяли подростка на экскурсию в парк боевых машин, сообщает телеканал «Известия». Ребенок смог изучить танк Т-72Б3М. Мальчику разрешили запустить двигатель и прицелиться из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки. Теперь Максим уверен, что станет военнослужащим, когда вырастет.
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