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В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса

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Ранее неизвестную мутацию коронавируса выявили в федеральной земле Бавария в Германии во время вспышки COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила немецкая газета Münchner Merkur.

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Отмечается, что в медучреждении заболели COVID-19 73 человека, причем 21 из них ― сотрудники клиники. Издание подчеркивает, что у троих был выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса.

Согласно данным издания, анализы были направлены в берлинскую клинику «Шарите», где специалисты подтвердили, что речь идет о новой мутации вируса. Также сообщается, что на данный момент во всем мире было выявлено уже свыше 12 тыс. мутаций SARS-CoV-2.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса. В январе первый случай заболевания мутировавшим COVID-19 зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 18 января, на планете зарегистрировано свыше 95,5 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2 млн человек, вылечились 68,2 млн. В Германии зафиксировано 2 млн заболевших коронавирусом, при этом 47,4 тыс. человек скончались, а еще 1,6 млн выздоровели.

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