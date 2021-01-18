Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений App Store. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщает газета The Washington Post.

По ее информации, иск был подан в штате Калифорния. Организация утверждает, что руководство Telegram не предпринимало меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков в Вашингтоне.

Отмечается, что аналогичный иск НКО планирует подать также в адрес компании Google.

12 января основатель Telegram Павел Дуров сообщил о 25 млн новых пользователей мессенджера за три дня. Ими стали жители Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и стран MENA (Северной Африки и Ближнего Востока) (8%). За день до этого британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников действующего главы государства.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.