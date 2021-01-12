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Дуров сообщил о 25 млн новых пользователей Telegram за три дня

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За три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей, сообщил 12 января создатель мессенджера и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

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«В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц. После этого рост продолжился: только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, новыми пользователями мессенджера за это время стали жители Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и стран MENA (Северной Африки и Ближнего Востока) (8%).

«Люди <...> больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, видимо, считают, что им всё сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей»,— добавил Дуров.

Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников действующего главы государства.

Дуров отметил, что блокировка приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях.

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