Telegram занял второе место среди приложений по числу скачиваний в США

Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением благодаря массовому переходу в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила британская газета Telegraph.

По информации издания, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов главы государства в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

По данным данные компании Sensor Tower, на которое ссылается газета, в период со среды по воскресенье в Соединенных Штатах Telegram скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.

Отмечается также, что популярность приложения выросла на фоне новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек в интервью газете предположила, что Telegram может стать «более долгосрочным домом» для трампистов, нежели Parler, поскольку у него меньше шансов быть отключенным. По ее словам, если бы мессенджер использовался только ультраправыми группами, «это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль над ним», однако это обычное приложение для обмена сообщениями, которое люди используют на законных основаниях.

Ранее в понедельник сервис микроблогов Parler направил иск к компании Amazon, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

10 января Amazon отключил сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушения правил обслуживания. Документ об этом был направлен генеральному директору Parler. Как в нем говорится, пользователи сервиса использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия, который произошел 6 января.

В тот же день Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое якобы используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

8 января Google заблокировала в своем магазине Google Play приложение Parler, которое также якобы активно используют сторонники Трампа. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

Тогда же Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров 10 января призвал перейти на операционную систему Android, для того чтобы сохранить доступ к потоку информации, а также отметил, что блокировка приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях.

Также он рассказал, что сейчас ведется работа над многофункциональной веб-версией Telegram, которая будет работать в браузере Safari.