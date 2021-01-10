Amazon отключит от хостинга популярный у сторонников Трампа сервис Parler

Американская компания Amazon отключит сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушений правил обслуживания. Об этом 10 января сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на электронное письмо.

Документ направлен Amazon генеральному директору Parler. Как в нем говорится, пользователи Parler использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия в минувшую среду.

«Недавно мы заметили устойчивый рост агрессивного контента на вашем сайте, который нарушает наши правила», — говорится в сообщении. В Amazon отметили, что Parler, очевидно, не располагает эффективными механизмами для соблюдения условий обслуживания Amazon Web Services.

Отключение от хостинга произойдет в воскресенье. Если соцсеть не найдет другую поддержку, то перейдет в автономный режим работы.

В этот же день Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа. За день до этого руководство Apple пригрозило удалением популярной у консерваторов соцсети, если в течение 24 часов ее модераторы не начнут блокировать призывы к насилию своих пользователей на фоне беспорядков в Вашингтоне.

8 января Google заблокировала в своем магазине Google Play приложение Parler, которое активно используют сторонники Трампа. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

В этот же день Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Дональда Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».