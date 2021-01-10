Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху
Происшествия
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу Батька
Общество
В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев COVID-19
Общество
Синоптик заявил о сохранении 20-градусных морозов в Москве в течение недели
Спорт
Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете в Оберхофе
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни

Amazon отключит от хостинга популярный у сторонников Трампа сервис Parler

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Amazon отключит сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушений правил обслуживания. Об этом 10 января сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на электронное письмо.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

Документ направлен Amazon генеральному директору Parler. Как в нем говорится, пользователи Parler использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия в минувшую среду.

«Недавно мы заметили устойчивый рост агрессивного контента на вашем сайте, который нарушает наши правила», — говорится в сообщении. В Amazon отметили, что Parler, очевидно, не располагает эффективными механизмами для соблюдения условий обслуживания Amazon Web Services.

Отключение от хостинга произойдет в воскресенье. Если соцсеть не найдет другую поддержку, то перейдет в автономный режим работы.

В этот же день Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа. За день до этого руководство Apple пригрозило удалением популярной у консерваторов соцсети, если в течение 24 часов ее модераторы не начнут блокировать призывы к насилию своих пользователей на фоне беспорядков в Вашингтоне.

8 января Google заблокировала в своем магазине Google Play приложение Parler, которое активно используют сторонники Трампа. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

В этот же день Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Дональда Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020