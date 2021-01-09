Google заблокировал популярное у сторонников Трампа приложение Parler

Google заблокировал в своем магазине Google Play приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении компании 8 января.

Отмечается, что владельцам платформы последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

«Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США. <...> Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы», — цитирует публикацию The Verge.

Кроме того, корпорация Apple пригрозила удалить в субботу Parler из App Store, в случае если популярная среди консерваторов соцсеть в течение 24 часов не начнет модерировать контент своих пользователей.

Ранее в пятницу Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».