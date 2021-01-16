Решение по месту проведения ЧМ по хоккею могут принять 18 января

Решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года может быть принято 18 января. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в субботу, 16 января.

По его словам, 18 января в формате видеоконференции состоится совет IIHF. В случае, если федерации удастся учесть все нюансы, то решение будет принято в этот же день, однако Фазель подчеркнул, что совету может понадобиться больше времени.

При этом президент федерации выразил уверенность в том, что окончательное решение о месте проведения чемпионата будет принято не позднее конца следующей недели.

14 января глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.

Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января также сообщил, что из-за политической ситуации в республике на федерацию оказывается большое давление.

13 января Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к диалогу как с Латвией, так и с другими странами по вопросам проведения чемпионата мира по хоккею. При этом ранее белорусский лидер заявлял, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно и «это будет лучший чемпионат в истории».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован в период с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии.