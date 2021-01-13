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Минск сообщил о готовности к диалогу с Латвией по поводу проведения ЧМ по хоккею

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Белоруссия готова к диалогу как с Латвией, так и с другими странами по вопросам проведения чемпионата мира по хоккею, сообщается в среду, 13 января, в заявлении оргкомитета по проведению чемпионата, опубликованном на сайте Совета министров республики по итогам встречи с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

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«Белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата,
а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну», — говорится в публикации.

Белорусская сторона также подчеркнула, что считает неправильным увязывать вопросы проведения чемпионата мира по хоккею в этом году с темой конституционных изменений и внутриполитического диалога.

«Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления», — добавляется в заявлении.

11 января президент республики Александр Лукашенко заявил, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован в период с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. Однако Фазель ранее заявлял, что из-за политической ситуации в Белоруссии на Международную федерацию хоккея (IIHF) оказывается давление по вопросу проведения чемпионата мира в республике.

В ходе встречи с Фазелем глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что в республике происходят нормальные демократические процессы.

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