Кубок стерли: что ждет участников самого короткого сезона НХЛ

В ночь со среды на четверг по московскому времени в Северной Америке начнется регулярный чемпионат НХЛ. Из-за вспышки коронавируса его первые матчи состоятся непривычно поздно. Обычно это происходит в октябре. Более поздний старт сезона может случиться только в случае локаута.

Пандемия спутала все карты. Прошлый регулярный чемпионат был прерван в марте. Судьба сезона-2019/20 долго оставалась неизвестной. Но в конце весны НХЛ всё же решила возобновить его. Правда, регулярка так доиграна и не была. Но плей-офф прошел с июля по сентябрь в двух «пузырях». Здесь, вопреки традиции, не было серий из матчей дома и в гостях — всех участников отправили в Эдмонтон и Торонто, где игралась каждая встреча Кубка Стэнли. Весь турнир прошел при пустых трибунах, а команды не покидали пределов отелей и стадионов.

Начать вопреки

В ходе плей-офф не было выявлено ни одного случая заболевания хоккеиста коронавирусом. Но тяжелая эпидемиологическая обстановка в Канаде и США долгое время не позволяла НХЛ решиться на старт сезона-2020/21.

Изначально было понятно, что он стартует не раньше декабря. Но в итоге лишь в конце года было решено, что регулярный чемпионат НХЛ всё же пройдет и начнется 14 января. Более того, почти все команды даже смогут проводить домашние встречи со зрителями. Вот только в ходе открывшихся на прошлой неделе тренировочных лагерей в некоторых клубах были выявлены зараженные, поэтому занятия пришлось прервать.

— Здорово, что вопреки всем трудностям НХЛ всё же удалось начать сезон, — заявил «Известиям» вице-президент КХЛ по развитию, обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский. — Понятно, что в любой точке мира сейчас непросто проводить соревнования, особенно такие масштабные по количеству матчей и участников, как регулярный чемпионат НХЛ. Нам в России удается их проводить и не только в хоккее. Но мы понимаем, насколько это сложно. Поэтому хочется пожелать удачи НХЛ в этом сезоне. Они смогли максимально удачно в условиях пандемии отыграть плей-офф – 2020. Надеюсь, что и в новом сезоне у них всё сложится удачно. Главное, чтобы обошлось без заболеваний среди участников и зрителей.

«Вашингтон»

Внимание российской публики наверняка будет приковано к выступлениям «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». У первых по-прежнему одним из лидеров является Александр Овечкин, входящий в число самых популярных спортсменов планеты.

Вместе с ним не меньшую роль в команде будут играть нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — они уже не первый сезон вместе с Овечкиным на лидирующих позициях в клубе. Их вклад в долгожданную победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли – 2018 трудно переоценить. С тех пор к ним добавился еще и вратарь Илья Самсонов, который может стать первым номером «Кэпиталз» в нынешнем году. Особенно его шансы увеличились после ухода Льюиса Холтби — основного голкипера клуба в триумфальном плей-офф 2018 года.

В сезон команда входит с новым главным тренером. Осенью им стал Питер Лавиолетт — один из наиболее успешных специалистов НХЛ последних 15 лет. Предстоящий розыгрыш будет для него 20-м в качестве главного тренера сильнейшей лиги мира. На счету 56-летнего наставника три выхода в финал Кубка Стэнли. Первый же из них стал победным — в 2006 году он выиграл трофей с «Каролиной Харрикейнз». Еще дважды специалист доходил до решающей серии в 2010 году с «Филадельфией Флайерз» и в 2017-м с «Нэшвилл Предаторз». Теперь он постарается повторить триумф 15-летней давности со столичным коллективом.

— «Вашингтону» придtтся перестраиваться под требования нового главного тренера, — отметил «Известиям» финалист Кубка Стэнли – 1992 Игорь Кравчук. — Лавиолетт — специалист со своей четкой системой игры, под которую в прошлых клубах ему подбирали исполнителей, и это давало результат. Но не сказать, что он так уж сильно отличается по своей тактике от Барри Тротца, с которым «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Тротцу удалось найти подход к Овечкину и другим звездам. Полагаю, Лавиолетт тоже может это сделать. Но, возможно, этот сезон уйдет на притирку игроков и тренера друг к другу. Тем более, сезон будет короткий, а времени на подготовку к нему почти не было.

«Тампа»

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В сентябре клуб из Флориды во второй раз в истории завоевал главный трофей НХЛ. Причем нынешний состав шел к этому триумфу очень давно. И теперь он покорился «молниям», в составе которых ключевые роли играли нападающий Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. В предстоящем сезоне последние двое снова должны вести команду за собой, а вот Кучеров из-за травмы будет вне льда достаточно долгое время. Зато ожидается, что больше станет играть форвард Александр Волков, также находившийся в заявке будущих чемпионов в прошлом плей-офф и даже сыгравший заключительный матч финала против «Далласа».

— Как и любому победителю, «Тампе» будет непросто удержаться на вершине, — сказал Кравчук. — В последние годы мало кому удавалось два раза подряд взять Кубок Стэнли. За последние 15 лет это сделал только «Питтсбург». А у «Тампы» еще могут быть проблемы из-за травмы Кучерова. К тому же, неизвестно, в каком состоянии к сезону подошел другой лидер клуба Стивен Стэмкос, из-за повреждения пропустивший почти весь победный плей-офф. Но тут должны сказать свое слово другие значимые персоны — Брейден Пойнт, Виктор Хедман, Василевский с Сергачёвым. Надеюсь, на этом фоне больше шансов получит Волков. Главное, чтобы он ими воспользовался.

Новички

Сразу несколько звезд КХЛ и сборной России уехали за океан в 2020 году. Пандемия значительно отсрочила дебют, но теперь зрители увидят их в новых клубах. Один из сильнейших хоккеистов страны последних лет Кирилл Капризов уже скоро выйдет на лед в официальном матче в форме «Миннесоты Уайлд». Он уже хорошо проявил себя в тренировочном лагере, приведя в восторг партнеров, болельщиков и тренерский штаб своей игрой в двусторонних матчах. Его дебют — одно из главных событий сезона. Капризов был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» еще в 2015 году. С тех пор он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, забросил победную шайбу в финале Олимпиады-2018, а в клубе менялись генеральные менеджеры, но каждый из них заявлял, что с нетерпением ждет сотрудничества с 23-летним хоккеистом. И многие уже не первый сезон гадают, как он адаптируется в очень конкурентной лиге и в совершенно другой стране.

— В Америке можно адаптироваться в любом городе, — пояснил «Известиям» игравший в «Миннесоте» в начале 2000-х годов экс-нападающий сборной России Максим Сушинский. — Там жизнь есть везде. Можно в любом месте снять и дом, и квартиру. Так что с адаптацией сложностей быть не должно. А местные жители будут узнавать Капризова на улицах уже через день после его первой игры за команду. Потому что это очень хоккейная провинция. Там всегда будет полный стадион. Если Кирилл продолжит работать и развиваться, как раньше, то будет звездой не только в России, но и в США.

Также предстоящий сезон станет дебютным еще для трех олимпийских чемпионов – 2018 — вратаря Ильи Сорокина («Нью-Йорк Айлендерс»), защитника Артема Зуба («Оттава Сенаторз») и нападающего Александра Барабанова («Торонто Мейпл Лифс»). Кроме того, в «Монреаль Канадиенс» перешел лучший защитник молодежного чемпионата мира – 2019 Александр Романов.

Помимо вышеупомянутых хоккеистов значимые роли в своих командах должны сыграть Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Артемий Панарин, Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Павел Бучневич (все — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Зайцев и Артем Анисимов (оба — «Оттава»), Илья Любушкин («Аризона Койотс»), Евгений Дадонов и Сергей Бобровский (оба — «Флорида Пантерз»), Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхокс»), Илья Михеев («Торонто»), Владимир Тарасенко и Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»), Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин (все — «Даллас Старз»), Андрей Свечников («Каролина»), Иван Проворов («Филадельфия»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз»).