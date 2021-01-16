Глава UFC анонсировал заявление Нурмагомедова по возобновлению карьеры

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января, заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

«Он объявит о своем решении в прямом эфире на канале ABC в 15:00 (23:00 мск. — Ред.)», — написал он в Twitter после проведенной накануне встречи с Нурмагомедовым.

Ранее Уайт неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова в UFC. В частности, 11 января он заявил о намерении уговорить бойца на еще один поединок.

Президент UFC не сообщил, кто может стать оппонентом российского спортсмена, при этом он подчеркнул, что если Нурмагомедов пожелал навсегда покинуть чемпионат, «значит, так и должно быть».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Он является обладателем титула чемпиона UFC в легком весе, напоминает «Газета.ру».

2 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.