Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Škoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
Мир
Шредер посчитал невозможным спасти отношения Европы и США при Байдене
Мир
Вакцинация медработников вакциной «Спутник V» началась в Белоруссии
Мир
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу случаев COVID-19
Мир
Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе избран главой правящей партии
Мир
Армин Лашет избран новым лидером ХДС
Мир
Норвегия разочаровалась решением России выйти из ДОН
Мир
Вучич анонсировал поступление в Сербию вакцины «Спутник V»
Общество
В Москве за сутки выпадет еще около 7 см снега

Глава UFC анонсировал заявление Нурмагомедова по возобновлению карьеры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января, заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Последний полет Орла: Хабиб «задушил» Гэтжи и завершил карьеру
Президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом, эксперты считают его уход невосполнимой потерей для MMA

«Он объявит о своем решении в прямом эфире на канале ABC в 15:00 (23:00 мск. — Ред.)», — написал он в Twitter после проведенной накануне встречи с Нурмагомедовым.

Ранее Уайт неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова в UFC. В частности, 11 января он заявил о намерении уговорить бойца на еще один поединок.

Президент UFC не сообщил, кто может стать оппонентом российского спортсмена, при этом он подчеркнул, что если Нурмагомедов пожелал навсегда покинуть чемпионат, «значит, так и должно быть».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Он является обладателем титула чемпиона UFC в легком весе, напоминает «Газета.ру».

2 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021