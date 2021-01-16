Шредер посчитал невозможным спасти отношения Европы и США при Байдене

Трансатлантические отношения с приходом администрации избранного президента США Джо Байдена всё равно не получится спасти. Об этом сообщил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Spiegel.

«Тон станет более примирительным, некоторые разногласия будут преодолены. Но трансатлантические отношения, какими мы их знали десятилетиями — это уже история. Трамп лишь уничтожил то, что уже было не спасти», — заявил Шредер в интервью, которое было опубликовано 15 января.

Он отметил, что американские президенты не всегда прислушивались к зарубежным партнерам и вели диалог на равных.

«Поэтому стоит ожидать, что и для преемника Трампа Джо Байдена Америка будет стоять на первом месте», — объяснил политик.

Он добавил, что НАТО в существующей форме должно распасться.

В конце декабря 2020 года министр иностранных дел страны ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не изменит позицию по «Северному потоку – 2» после инаугурации Байдена.

В июле Шредер назвал аргументы США по поводу санкций против «Северного потока– 2» фальшивыми. По его словам, Соединенные Штаты уже неоднократно предпринимали попытки вмешательства в энергетическую политику Германии, причем все канцлеры, включая Ангелу Меркель, заявляли о неуместности такого вмешательства и, что оно негативным образом влияет на отношения ФРГ и США.

Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.